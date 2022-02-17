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DÜNYA

Polonya'da şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi! Ölüler ve yaralılar var

POLONYA’da şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Polonya'nın Krakow şehrindeki Domagaa Caddesinde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alandaki 30 metrelik vinç kulesi şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

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