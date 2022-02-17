Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturalarına düzenlemeleri duyurusunun ardından bugün su faturalarında da KDV'nin düşürülmesi çağrısını AK Partili belediyelere yaptı. İstanbul'da, İBB'nin suya zam teklifine AK Partili Meclis üyelerinin ret oyu verilmesiyle engel olunduğunu hatırlatan Erdoğan CHP'ye eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Ekonomik dalgalanmalar ve hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Dünkü kabine toplantısı sonrası yeni adımları milletimizle paylaştık. Birçok müjdeler açıkladık.

-Tüm AK Partili belediyelere uygulamaları süratle yaygınlaştırma çağrısı yapmak istiyorum. Su tarifelerinde, biz ne muhalefetiz ne şuyuz buyuz AK Partiyiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olan bunun da üzerinde indirim yaparak enflasyonla mücadelede katkıda bulunmalıdır.

-İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle geldi. Meclis'te ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız evet demediler. Biz vatandaşlarımızın huzurunu istiyoruz. Seçim öncesi suya ekmeğe indirim dediler. Ağaları da çıktı Şanlıurfa'yı bize verin elektriği bedava verelim dedi.

-Sen koltuğa oturunca unutanlardan oldun, söz vermiştin. Zam talebiyle işi Meclis'e getirdin arkadaşlarımız evet demedi. Türkiye AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle su parasında vatandaşımızı aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz.

İndirim yapmayanların sırtına bineceğiz

-Marketler çarşı pazar vatandaşa zulmetmeye devam ediyorsa sırtına bineceğiz, denetimlere devam edilecek. Milletimiz müsterih olsun



-Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi içimizdeki gafiller, muhterisler, mankurtlardır. Türkiye bu iç mücadeleden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir.

-Son günlerde Kılıçdaroğlu bize meydan okuyor. 'Karşıma çıkın' diyor. Biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık.

Altılı masa görüşmeleri

-Bizim öyle yuvarlak masalarda işimiz yok. O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın.

-Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz.