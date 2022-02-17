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İstanbul'da 3 yılda başına gelmeyen kalmadı! Telefonu çalınca kasaya gitti olanlar oldu: Deprem oldu sandım

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar’da, binanın altındaki giyim mağazasında 3 yılda 6 kez su baskını meydana geldi. En son mağazanın tavanı çökerken, mağaza sahibi çökmeden birkaç dakika önce kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aurelia Cebotari, oğlu Ali Cebotari ile binanın altındaki dükkanda giyim mağazası açtı. 11 Şubat günü üst kattaki dairede patlayan boru nedeniyle mağazayı su bastı. Mağaza sahibi kadın, son 3 yılda 6-7 kez bu durumu yaşadıklarını belirtti. Son olarak Pazartesi günü iş yerini tavanı çöktü. O sırada çöken yerin altında ürünleri düzenleyen Aurelia Cebotari, telefonun çalmasıyla kasaya gitti. Gittikten 3-4 dakika sonra işyerinin tavanı çöktü. Ne olduğunu anlamayan Cebotari panik içinde çökmenin olduğu yere gitti.

Sesi duymasıyla yerin sallandığını ve deprem olduğunu zannettiğini anlatan Aurelia Cebotari, “Arka tarafa mal almaya gelmiştim ve telefon çaldı, çuvalı bıraktım. İki gün öncesinde su basmıştı. Telefon çaldı kasaya gittim, arkadan gördüğünüz gibi tavan çöktü. O sırada ben de olabilirdim, müşteri de olabilirdi. Baştan deprem oldu sandım, yer sallandı. Sonra baktım tavan çökmüş. Her an tüm tavan çökebilir. 3 yıl içinde 6-7 kaz su bastı. Yaklaşık 20-25 bin TL zararımız var. tüm ürünlerimiz su içinde kaldı” diye konuştu.

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