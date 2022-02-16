Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın poposuna tokat attığı video 7 yıl sonra viral oldu

Orhan Gencebay'ın son dönemde Gülşen ve Hande Yener gibi cesur ve dekolteli kostümler tercih eden kadın şarkıcılara yönelik 'edep' çıkışının ardından 7 yıl önce Hülya Avşar'ın poposunu tokatladığı video yeniden viral oldu!

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de ailesiyle yemeğe gittiği mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orhan Gencebay, son dönemde kadın şarkıcıların çok tartışılan ve gündem olan dekolteli kıyafetlerine yönelik muhabirlerin sorularına 'Edep' diyerek cevap vermişti. Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'ın bu çıkışının ardından, 2015 yılında Hülya Avşar'ın sahne aldığı bir mekanda, şakalaştıkları anda poposuna güçlü bir şaplak attığı video sosyal medyada viral oldu.





Sahne Kıyafetlerine 'edep' göndermesi yapan Orhan Gencebay'ın, Hülya Avşar'ın Kalçasına tokat attığı görüntüleri yeniden gündem oldu! Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalar ile tartışma yaratan Orhan Gencebay'ın, yıllar önceki o görüntüleri yeniden gündem oldu.



Video viral oldu!

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde kendisini yöneltilen bir soru üzerine bazı açıklamalar yapmış, bu açıklamalar tartışma yaratmıştı. Gencebay, son dönemde sahnede giyilen iddialı kıyafetlere 'edep' göndermesi yapınca bir çok sosyal medya kullanıcısı o eski görüntüleri yeniden gündeme getirdi. Orhan Gencebay'ın, Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı o görüntüler günün en çok paylaşılan videolarından biri oldu.

Orhan Gencebay dekolteli kıyafetler için ne demişti?

Sahne kıyafetleri ile ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Orhan Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin üzerine Gencebay'ın Hülya Avşar ile olan o görüntüleri gündeme getirildi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı da Gencebay'a bu video ile 'Edep' göndermesi yaptı.