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Yeşim Salkım Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'e dönmesine isyan etti

Yeşim Salkım, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın yaklaşık 2 ay önce İHA muhabirine canlı yayında tokat atmasının ardından görevinden alındığı HaberTürk'e dönmesine isyan etti.

Muharrem Sarıkaya'nın yeniden görevine dönmesine tepki gösteren ünlü sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şaşkınlık içerisindeyim Habertürk! Hakikaten şaşkınlık içerisindeyim. İlginç. Ben sizi zaten seyretmiyordum bundan sonra da hiç seyretmem" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 ay önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile birlikte canlı yayın yaptığı sırada İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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