Fatih Altaylı Nevzat Çiçek'i böyle susturdu! 'Hepiniz sonunda Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz'

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına Altalı'nın Atatürk sözleri damga vurdu. Altaylı, konuklarına "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz. Adam yüz sene önce Araplara taraf olmayın demiş, sen buradan Arap’ı tanıyorsun" dedi.

Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında bu hafta, Nevzat Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Faruk Acar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Nevzat Çiçek konuşurken araya giren Fatih Altaylı'nın sözleri sosyal medyada olay oldu.

Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, savaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” dedi.

Nevzat Çiçek ise; "Ama 100 sene önce bölge böyle değildi. Siz girmeseniz bile adamlar sınırınızda bir şeyler yapıyor. Fatih bey öyle bir yerden yakalıyor ki; itiraz etseniz bir türlü etmeseniz bir türlü. Ama gerçek bu değil. O zaman öyleydi bu zaman böyle değil." dedi.