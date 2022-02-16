BIST 2.052
DOLAR 13,63
EURO 15,52
ALTIN 814,15
GÜNCEL

SHOW TV Baba dizisi ilk bölümde 'Emin Saruhanlı' Haluk Bilginer'den efsane performans dua sahnesi ağlattı

SHOW TV'de yayınlanan Baba dizisinin ilk bölümünde başroldeki Haluk Bilginer'in dijital platformlardaki dizilerin ardından televizyondaki ilk projesindeki performansı izleyiciyi mest etti. Baba rolündeki Haluk Bilginer'in dua sahnesi Twitter'ı yıktı!

SHOW TV'de ilk bölümü dün akşam yayınlanan Baba dizisinde başrolü genç oyuncu Tolga Sarıtaş ile paylaşan, Türk sinemasının efsane ismi Haluk Bilginer, dizinin adıyla müstesna 'Baba' rolüyle izleyiciden alkış topladı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, dün akşam 1. bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Uzun süredir sinema ve dijital platformlardaki dizi projelerinde yer alan Haluk Bilginer, yıllar sonra ilk kez bir televizyon dizisinde boy gösteriyor. Dizinin başlangıcındaki yemek duası sahnesiyle Twitter'ı sallayan Haluk Bilginer için izleyiciler 'Çok özlemişiz' yorumları yaptı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Optimar Araştırma 2022 ilk seçim anketini açıkladı
Optimar Araştırma 2022 ilk seçim anketini açıkladı
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'den beklediği tektaş yüzüğü nihayet kaptı fiyatı 85 bin TL!
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'den beklediği tektaş yüzüğü nihayet kaptı fiyatı 85 bin TL!
Şişli'de mağazada sapık var! Genç kadına bakıp mastürbasyon yaptı o anlar kamerada
Şişli'de mağazada sapık var! Genç kadına bakıp mastürbasyon yaptı o anlar kamerada
Baba 2. bölüm fragmanı
Baba 2. bölüm fragmanı
Aziz 14. bölüm fragmanı
Aziz 14. bölüm fragmanı
Muharrem Sarıkaya ikinci bir şansı hak ediyor mu?
Muharrem Sarıkaya ikinci bir şansı hak ediyor mu?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği 3 dönem ödemezse kesilecek!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği 3 dönem ödemezse kesilecek!
Zafer Arapkirli'ye değil Ahmet Hamdi Çamlı'ya kızın...
Zafer Arapkirli'ye değil Ahmet Hamdi Çamlı'ya kızın...
TV8 2. Sayfa'da 'lambada kralı' Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay için ağladı Cenaze ve vasiyet itirafı
TV8 2. Sayfa'da 'lambada kralı' Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay için ağladı Cenaze ve vasiyet itirafı
Elektriği 3 dönem ödemezse kesilecek! Kemal Kılıçdaroğlu : Ben donmam
Elektriği 3 dönem ödemezse kesilecek! Kemal Kılıçdaroğlu : Ben donmam