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TV8 2. Sayfa'da 'lambada kralı' Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay için ağladı Cenaze ve vasiyet itirafı

TV8 2. Sayfa' canlı yayınına konuk olan Yaşar Alptekin 2020'de vefat eden eski eşi Nilgün Altınyay için ağladı. Yaşar Alptekin cenaze töreninin detaylarını şimdiden belirlediğini söyleyerek vasiyetini itiraf etti.

Bir dönemin ünlü film yıldızlarından olan ve ismi bir zamanların meşhur 'lambada' dansı ile bütünleşen oyuncu Yaşar Alptekin, TV8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yaşar Alptekin, 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği ve Aralık 2020'de vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Alptekin, vasiyetini ve cenaze programını hazırladığını söyledi.

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