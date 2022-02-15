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Müge Anlı çıldırdı Akkuşlu Cüneyt Safiye Çallı'yı 2. kez dolandırıp başkasıyla nişanlandı

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz aylarda 'Akkuşlu Cüneyt' olarak gündemi sallayan Cüneyt Demiral kendisinden yaşça büyük Safiye Çallı'yı 2. kez aşk vaadiyle kandırıp dolandırdı. Safiye Çallı Akkuşlu Cüneyt uğruna 'Almancı' aşkından da oldu!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylar önce Safiye Çallı ve Cüneyt Demiral aşkı günlerce konuşulmuş, Akkuşlu Cüneyt adıyla tanınan Cüneyt Demiral'ın kendisinden yaşça büyük Safiye Çallı'yı aşk vaadiyle kandırıp parasını aldığı ve bu paralarla kendisine lüks otomobil alması Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Safiye Çallı, ikinci kez Cüneyt Demiral'ın sözlerine kandığını ve yeniden para kaptırdığını ifade ederek Müge Anlı'dan yardım istedi. Safiye Çallı'nın Almanya'da yaşayan bir piyanist şantörle görüştüğü de ortaya çıktı. Hem 'Almancı' piyanistle hem de Cüneyt Demiral ile görüşen Safiye Çallı'nın kafa karışıklığı ise seyirciyi isyan ettirirken, Akkuşlu Cüneyt'in rahatlığı Müge Anlı'yı deliye döndürdü.

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