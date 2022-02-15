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POLİTİKA

Elektriği 3 dönem ödemezse kesilecek! Kemal Kılıçdaroğlu : Ben donmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini bir kez daha duyurdu. CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fahiş elektrik faturaları ve "elektrik faturasını ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili AK Parti ve MHP'den gelen eleştiriler vardı. İşte CHP gruptaki o sözleri:

-"Bir video yayımladım zamların olduğu süre içinde bizzat Erdoğan'ın imzasıyla yapılan zamlar geri çekilinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Mahir Ünal 'bu devlete baş kaldırıdır' diyor. Arkasından da ' Elektrik zamlarını devlet yapmadı' Çok önemli bir saptama. Yeliz'in benzeri bir saptama bu da. Aslında doğru devlet değil devleti yöneten AK Parti yaptı. Özgür Özel beni aradı, bunu bir parti olarak hepimiz mi yapacağız dedi. Hayır dedim, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım, o yüzden ödemeyeceğim dedim. Ödemeyeceğim de zaten. Çünkü elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. 

Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam! (Erdoğan'a) Tamamını indireceksin kardeşim.

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