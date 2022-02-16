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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'den beklediği tektaş yüzüğü nihayet kaptı fiyatı 85 bin TL!

Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'e daha önce 2500 TL değerinde minik taşlı bir yüzükle evlilik teklifi ettiği için topa tutulmuştu. Eser Yenenler bu olaydan 3 yıl sonra Sevgililer Günü için eşi Berfu Yenenler'e gösterişli bir yüzük hediye etti.

Eser-Berfu Yenenler çifti hem Eser’in doğum gününü hem de Sevgililer Günü’nü birlikte kutladı. 2019 yılında Eser Yenenler Finlandiya’da 2.500 liralık küçük bir tektaşla evlilik teklif etmişti. Aradan geçen 3 yılın ardından ünlü komedyen eşine yeni bir yüzük aldı.Berfu Yenenler yüzüğü “Bu zafer hepimizin dostlar” notuyla paylaştı.Eser Yenenler’in yeni aldığı yüzüğe 85 bin TL ödediği söyleniyor.



Berfu Yenenler için "Acayip bir kadınla evlendim. Aşkın ötesi... Bana çok iyi geldi" diyen Eser Yenenler karısına yüzük hediye aldı. 2019 yılında Eser Yenenler Finlandiya’da 2.500 liralık küçük bir tektaşla evlilik teklif etmişti. Evlilik teklifindeki yüzüğün fiyatı yüzünden sosyal medyada dalga konusu olan Eser Yenenler bu sefer paraya kıydı.

Aradan geçen 3 yılın ardından ünlü komedyen eşine yeni bir yüzük aldı. Berfu Yenenler yüzüğü “Bu zafer hepimizin dostlar” notuyla paylaştı.

Eser Yenenler’in yeni aldığı yüzüğe 85 bin TL ödediği söyleniyor.

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