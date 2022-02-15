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Zafer Arapkirli'ye değil Ahmet Hamdi Çamlı'ya kızın...

Gazeteci Zafer Arapkirli KRT’deki programında AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı’nın taklidini yaptı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Zafer Arapkirli KRT’deki ‘Zafer Arapkirli ile Medyaterapi’ programında AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın elektrik, doğal gaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tuttuğu anları taklit etti. Arapkirli Çamlı'nın sözlerini taklit etmeden önce ''Levent Kırca nurlar içinde yatsın. Şimdi olsaydı bu Ahmet Hamdi Çamlı beyefendinin taklidini yapmıştı ve parodi olarak bu akşam ekranlardaydı'' ifadelerini kullandı. 

Çamlı Akit TV'de katıldığı programda, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum'' demiş

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