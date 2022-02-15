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Muharrem Sarıkaya ikinci bir şansı hak ediyor mu?

Muharrem Sarıkaya, İHA muhabirini tokatladıktan sonra Habertürk’teki görevinden istifa etmiş ve yazılarına son vermişti…

İHA çalışanı Ahmet Demir'e tokat attığı anlar ortaya çıktıktan sonra Habertürk'teki yazılarına ara veren Muharrem Sarıkaya geri döndü. Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Sarıkaya, İkinci şans" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sarıkaya ara sonrası ilk yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" dedi.

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