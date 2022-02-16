Optimar Araştırma 2022 ilk seçim anketini açıkladı

Optimar Araştırma son yapılan seçim anketini açıkladı. Anket verilerine göre 2021 son seçim anketiyle kıyaslandığında AK Parti'de düşüş CHP'de artış var.

2023 seçimleri yaklaşırken yeni anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor. Ekonomik durumun ve elektrik faturalarının anketlere yansımasının merak edildiği şu dönemde, son olarak Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Analizi birkaç saat önce bitti" diyerek elindeki en güncel sonuçları paylaştı.

Söz konusu araştırma hakkında "Sahasını hafta sonu yaptık" diyen Daşdemir'ın açıkladığı sonuçları göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı(kararsızların dağılmış hali):

Ak Parti : 36.5

Chp : 26.7

İyi Parti : 10.9

Mhp : 10.2

HDP: 9.7

DEVA: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Büyük Birlik Partisi: 0.6

Yeniden Refah: 0.7

Gelecek Partisi: 0.5

Optimar’ın Aralık ayı anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde partilerin oy oranı şöyle çıkmıştı:

AK Parti: Yüzde 39.1

CHP: Yüzde 24

MHP: Yüzde 10.1

İYİ Parti: Yüzde 10

HDP: Yüzde 10