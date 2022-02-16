Yayın ses getirdi EPDK açıklama yaptı elektrikte kafalar karıştı Ekrem Açıkel can alıcı soruyu sordu
Elektrik dağıtım şirketlerinin yüzde 300'leri aşan kar marjıyla çalıştığı iddiasını gündeme getiren TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, EPDK'nın konuya ilişkin açıklamasıyla ilgili "Türkiye'nin en büyük holdingleri 21 bölgede dağıtım işini özelleştirmeyle dolar bazında para basıp aldı. Yüzde 3'lerde kar için mi girdiler bu işe? Buna inanmamızı mı bekliyorsunuz?" dedi.
Elektrik dağıtım şirketlerinin yüzde 300'ü aşan kar marjıyla satış yaptığını söyleyen TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in haberi yankı uyandırdı.
Devletten 32 kuruşa alıp 210 kWh üstü tüketen hane halkına 2 lira 6 kuruşa sanayiye 1 lira 75 kuruştan sattığını söyleyen Açıkel'in yayını sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Tartışmalar üzerine EPDK açıklama yaparak böyle bir kar oranın olmadığını şirketlerin elektriği ortalama 125 kuruştan aldığını duyurdu. EPDK ayrıca net kar marjının 2.38 olarak belirlendiğini söyledi.
EPDK'nın açıklamalarına itiraz eden Açıkel, abartılı teknik terimlerle bizleri boğduklarını belirterek kafalarda oluşan soruları ana haber bülteninde paylaştı.