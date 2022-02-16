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Meral Akşener'den 6 partili görüşme mesajı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6 parti liderinin görüşmesi hakkında, "Kurumsal anlamda ve fikren farklılaştıkları noktalar da olsa da 6 partinin bir araya gelmesi önemlidir. Biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. 6 siyasi parti liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmesi hakkında konuşan Akşener, "Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu. Bu heyecanın sebebi son derece açık ve nettir. Milletimiz ortak akıl için bir araya gelebilen siyasetçiler istiyor.

Ben yaptım oldu anlayışından bıkan milletimiz, istişare kültürünün önemini görüyor ve bunu talep ediyor. Kurumsal anlamda ve fikren farklılaştıkları noktalar da olsa da 6 partinin bir araya gelmesi önemlidir. Biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

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