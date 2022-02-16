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Yeşim Salkım çıldırdı Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayından sonra Habertürk'e dönmesine isyan etti

Yeşim Salkım, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın yaklaşık 2 ay önce İHA muhabirine canlı yayında tokat atmasının ardından görevinden alındığı HaberTürk'e tekrar dönmesiyle çılgına döndü!

Muharrem Sarıkaya'nın yeniden görevine dönmesine tepki gösteren ünlü sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şaşkınlık içerisindeyim Habertürk! Hakikaten şaşkınlık içerisindeyim. İlginç. Ben sizi zaten seyretmiyordum bundan sonra da hiç seyretmem" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 ay önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile birlikte canlı yayın yaptığı sırada İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Muharrem Sarıkaya 'İkinci Şans' yazısıyla HaberTürk'e geri döndü
2 aydır yazılarına ara veren Sarıkaya, ikinci şans başlıklı yazısı ile Habertürk'te okuyucularıyla tekrar buluşması tepkilere sebep oldu.

Yeşim Salkım çok sert tepki verdi: Sizi izlemiyordum, daha da izlemem!
Sarıkaya'nın göreve dönmesine her kesimden tepki gelirken son olarak ünlü sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından sert bir açıklamayla duruma tepki gösterdi.



Yeşim Salkım Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Canlı yayında muhabir tokatlayan Muharrem Sarıkaya'yı tekrardan görevinin başına getirmişler. Bakın saçlarım tel tel diken diken oluyor artık. Çünkü biz konuşuyoruz ama neye konuşuyoruz kime konuşuyoruz hakikaten anlamış değilim. Tekrardan görevinin başına getirmişssiniz. Habertürk yönetimi sizi kınıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim Habertürk hakikaten şaşkınlık içerisindeyim. İlginç. Ben sizi zaten seyretmiyordum bundan sonra da hiç seyretmem" ifadelerini kullandı.

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