AK Partili Bülen Turan krizi kabul etti: Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk ekranlarında ekonomik kriz kabul ederek, "Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle" dedi.

Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişki konularda açıklamalarda bulundu.

Yüksek enflasyon hayat pahalılığına ilişkin tartışmalara değinen Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle" dedi.