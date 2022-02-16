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Yeni elektrik faturası tarifesi! Erdoğan elektrik faturasını düşürecek yeni paketi açıkladı

ANKARA'dan beklenen yeni elektrik tarifesiyle ilgili son dakika kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yeni elektrik tarifesine iş yeri ve dernekler de dahil edildi. Elektrik faturasını düşürecek kademeli pakette sınırlar değişiyor.

ANKARA'daki kabine toplantısından çıkacak olan elektrikle ilgili karar merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem işyerlerini hem haneleri rahatlatacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan'dan gelen son dakika açıklamaya göre artık iş yerleri için de kademeli elektrik tarifesi uygulanacak. Haneler için yükseltilen düşük tüketim bedeli de yeniden ayarlanacak. 

Kabine toplantısından sonra son dakika bilgilerini paylaşan Erdoğan elektrikle ilgili düzenlemeyi 'hayırlı olsun' diyerek şu şekilde duyurdu:

-150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 

-210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır.  Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. 

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