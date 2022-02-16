KDV indirimi yansıtmayan marketlere uyarı! Erdoğan 'yaptırımı uygularız' dedi
ANKARA'daki kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. KDV indirimini yansıtmayan marketlerle ilgili Erdoğan "yaptırım uygularız' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeye gidileceğini açıklayan Erdoğan, marketleri de KDV indirimi konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır" dedi.