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Kadını gören Ekrem İmamoğlu yarıda kesti! Twitter ikiye bölündü: Reklam mı gerçek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma töreninde konuşmasını yaparken ayakta kalan bir vatandaş gördü ve konuşmasını yarıda kesti. O anlar sosyal medyayı ikiye böldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı temel atma töreninde konuştu. İmamoğlu, temel atma töreni sırasında konuşurken, ayakta kaldığını fark ettiği bir vatandaşı kendi koltuğuna davet etti. 

Konuşmasını yaparken ayakta kalan vatandaşa ve görevlilere seslenen İmamoğlu, "Ablacım böyle gel bak. Ayakta durmasın buraya getirin. Önümde yer var, benim koltuğuma oturabilir" dedi. İmamoğlu'nun daveti üzerine vatandaş, elinde ekmek poşetleriyle gelerek protokolde İmamoğlu'na ayrılan koltuğa oturdu.

Twitter karıştı
İmamoğlu'nun hareketine bazı kullanıcılar "Kadıncağız ekmek aldıktan sonra temel atma törenine mi gelmiş", "Elinde ekmek" gariban abla "ayakta mi kalmış hemen başkan yerini versin, güzel pr çalışması", "başı örtülü ekmek almış gariban abla. İyi çalışma tebrix", "Ağabey , seçim yaklaşınca köprüden de adam alması lazım... 😀" tepkisini gösterirken kimi kullanıcılar "Harika insan kıymetini bilelim", "Bu hareketle oyum Imamoģlu'na.Neydi eskiden seçim zamanı intihar edenleri kurtarıyorlardı demode işlerdi." deyip tam not verdi. 

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