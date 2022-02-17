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Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 bin engelli memur atamasında konuştu

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. Kamuya bugün 2927 engelli memurun atanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sıkıntılarla ilgili konuştu: "Faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü, aynı şekilde döviz kuru istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:


-Bugün atamasını yapacağımız 2927 engelli kardeşimize işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız atamayla kamudaki engelli vatandaş sayımız 66 bine ulaşmış olacak. Göreve geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı.

-Bizim için bu dönem ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokma süreci. Milletçe çok bedel ödedik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Uğraştık didindik biz de kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri küresel salgın krizi, ve onun ortaya çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını üretimle cari fazla yoluyla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sarsıntılar var. Bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl boş bırakmadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden alacağız. Büyük ve Türkiye'nin inşası programımızı uyguluyoruz. Faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da atacağız. 

Dikkat ederseniz artık faiz tartışması da döviz tartışması da gündemden düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada yeniden enflasyonu tek haneye düşürmek var.
-Ekonominin amacı vatandaşı aşsız işsiz bırakmamaktır. İnşallah baharla birlikte turizm ve ve inşaat sektörünün de devreye girmesiyle istihdam artacak. Siz sürekli felaket senaryoları yazarak milletimizin moralini bozmaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir.

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