Sosyeteyi sallayan gıybet! Kim bu ünlü evli çift? İkisi de yasak aşk yaşıyor

Son günlerde sosyetenin gözbebeği bir çiftin birbirlerini, yine kendileri gibi evli ve oldukça ünlü isimler ile aldattıkları dedikodusu magazin kulislerinde dalga dalga yayılıyor. İşte Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programı ve Takvim gazetesinin öne sürdüğü yasak aşk skandalının detayları...

Magazin kulisleri günlerdir hem sosyete camiasını hem de ünlüler dünyasını karıştıracak bir skandalı gündeme getiriyor. Tv8'de hafta içi her gün canlı yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları ve başarılı magazin gazetecileri Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt, günlerdir isim vermeden 'çok ünlü bir çift'in karı-koca birbirini aldattıklarını ve beraber oldukları kişilerin de oldukça göz önünde ünlü insanlar olduğunu dillendiriyor. İsim vermemek için kendilerini zor tuttuklarını ifade eden Müge ve Gülşen, haftalardır bu konuyu işliyor ve skandal aldatma hikayesinin içerisine önemli ipuçları serpiştirerek seyirciye tahmin etmelerini salık veriyor.

Televizyon ve gazetelerde 'aldatma' skandalı ayrı ayrı işleniyor, peki kim bu ünlü çift?

Sosyal medyadaki magazin ifşa sayfalarında bile tahmin edilemeyen bu skandal olayın baş kahramanlarının kim olduğunun yakında ortaya çıkacağını dile getiren Müge ve Gülşen, bugün Takvim gazetesinde 'kara kedi' rumuzuyla köşe yazan bir yazarın da aynı olayı ele aldığı satırları canlı yayında tek tek okuyarak yorumladı.



Adım adım 'yasak aşk' analizi: İlk aldatan taraf olan erkek; oyuncu, eşi de sosyetenin gözde ismi...

Takvim gazetesindeki 'Kara Kedi' rumuzlu magazin yazarının kaleme aldığı yazıya göre, bu ünlü çiftten erkek olan çok ünlü bir oyuncu ve daha önce kendisi gibi ünlü bir oyuncu ile uzun süreli bir ilişki yaşamış, ayrılığın akabinde sosyetenin önde gelen isimlerinden bir güzelle hızlı bir flörtün ardından hayatını birleştirmiş ve çocuk sahibi olmuş...

Ünlü oyuncu sarışın bir sporcu güzel ile yasak aşk yaşıyor

Ünlü oyuncunun beraber olduğu ismin ise, Türkiye'nin yakından tanıdığı, dışarıdan mutlu bir evliliği olduğu düşünülen, sporcu bir kimliğe sahip 'sarışın' bir kadın olduğu iddia ediliyor. Yine iddialara göre sporcu güzel, aynı zamanda bir anne ve ünlü bir iş adamının eşi...

Ünlü oyuncunun sosyetik eşi de arkadaşının kocası ile yasak aşk yaşıyor Öte yandan ünlü oyuncunun sosyetik eşinin de başka bir ünlü isim ile beraber olduğu, bu ismin eşiyle de yakın arkadaş olduğu, bu karmakarışık ilişki yumağına dönen puzzle'ın son parçası...



İsimler ortaya çıkınca skandal patlayacak, 'mutlu aile tablosu' çizen yasak aşk kahramanları bir bir ifşa olacak

2. Sayfa'nın deneyimli sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, bu ismi ağızlarından kaçırmamak için ekstra çaba sarf ettiklerini ifade ederek, bu haberin Takvim gazetesinde de yayınlanmasının ardından 'yasak aşk sarmalı'nda ismi geçen şahısların panikleyeceğini, ifşa olmalarına çok az kaldığını ima ederek, yakında bu skandalın patlak vereceğini ve herkesin şok olacağını ifade etti.