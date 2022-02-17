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İstanbul'da 'takma kafana sana kız mı yok' deyince öldürüldü! Kanlar içinde kaldı: İşte o anlar...

İSTANBUL Bağcılar’da bir börekçide kahvaltı yapan kişi, teselli etmeye çalıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da Kirazlı Mahallesinde bulunan bir börekçide 3 çocuk babası 37 yaşındaki Abdulcelil Deniz kahvaltı yapmaya başladı. Deniz o sırada başka masada biri ile konuşan platonik aşık Sinan Saka’nın konuşmasını duyarak “Takma kafana sana kız mı yok” diyerek teselli etmeye çalıştı. Bu duruma sinirlenen Sinan Saka, Deniz’e bıçakla saldırdı. Bıçaklanan Deniz kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Abdul Celil Deniz’in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Sinan Saka emniyete biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Saka, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anını gören Deniz Yılmaz, ”Bir anda kalabalığı gördük. Koşarak gittim baktım adam içeride yatıyor. Adamın yüzünü kandan göremedim. Adamı tanıyorum zaten esnaf telefoncu. Yerde yatıyordu zaten bir anda kalabalık oldu. Telefoncu her öğlen buraya yemeğe geliyor” dedi.

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