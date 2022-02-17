BIST 2.021
DOLAR 13,61
EURO 15,49
ALTIN 828,04
SPOR

Adana Demirspor'un hocası korner direğinin gerisinden gol attı o anlar paylaşıldı

İhlas Haber Ajansı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın antrenman sırasında korner direğinin gerisinden gol attığı anlar beğeni topladı.

Adana Demirspor, Spot Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Futbolculuk yıllarında Fulham, Sampdoria ve Roma gibi kulüplerde oynayan Vincenzo Montella, antrenmanlarda Adana Demirspor futbolcularını klasıyla etkilemeyi başarıyor.

Montella'nın antrenman sahasında korner direğinin gerisinden ağları havalandırdığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler taraftarlar tarafından beğeni topladı.
Vincenzo Montella, Serie A kariyerinde 141 gol, İtalya Milli Takımı'yla da 3 gol atmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Görüntüler infial yarattı! Gençlerin kavgasına polisin ırkçı müdahalesine tepki yağdı
Görüntüler infial yarattı! Gençlerin kavgasına polisin ırkçı müdahalesine tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 bin engelli memur atamasında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 bin engelli memur atamasında konuştu
Otomobille makas atan gençler kaza anlarını böyle kayda aldı
Otomobille makas atan gençler kaza anlarını böyle kayda aldı
İstanbul'da 3 yılda başına gelmeyen kalmadı! Telefonu çalınca kasaya gitti olanlar oldu: Deprem oldu sandım
İstanbul'da 3 yılda başına gelmeyen kalmadı! Telefonu çalınca kasaya gitti olanlar oldu: Deprem oldu sandım
İzmir'de akıl almaz define planı! Evi basan ekipler şaştı kaldı: Meğer 6 aydır...
İzmir'de akıl almaz define planı! Evi basan ekipler şaştı kaldı: Meğer 6 aydır...
Binali Yıldırım CNN Türk canlı yayınında EPDK Başkanı ile konuştu! Ahmet Hakan şaşkına döndü
Binali Yıldırım CNN Türk canlı yayınında EPDK Başkanı ile konuştu! Ahmet Hakan şaşkına döndü
Son Nefesime Kadar 1. bölüm fragmanı
Son Nefesime Kadar 1. bölüm fragmanı
Oğlum 3. bölüm fragmanı
Oğlum 3. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı