BIST 2.026
DOLAR 13,61
EURO 15,48
ALTIN 826,86
İNTERNETHABER TV

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturalarında indirim talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır." dedi. Erdoğan, "Su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." diyerek AK Partlili belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna'daki Rusya elçiliğinden 'savaş dumanları' yükseldi! Rusya evrak yakıyor
Ukrayna'daki Rusya elçiliğinden 'savaş dumanları' yükseldi! Rusya evrak yakıyor
İstanbul'da 'takma kafana sana kız mı yok' deyince öldürüldü! Kanlar içinde kaldı: İşte o anlar...
İstanbul'da 'takma kafana sana kız mı yok' deyince öldürüldü! Kanlar içinde kaldı: İşte o anlar...
Görüntüler infial yarattı! Gençlerin kavgasına polisin ırkçı müdahalesine tepki yağdı
Görüntüler infial yarattı! Gençlerin kavgasına polisin ırkçı müdahalesine tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 bin engelli memur atamasında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 bin engelli memur atamasında konuştu
Otomobille makas atan gençler kaza anlarını böyle kayda aldı
Otomobille makas atan gençler kaza anlarını böyle kayda aldı
ABD polisinin ırkçılığını tescilleyen video ortaya çıktı görüntüler sosyal medyayı salladı
ABD polisinin ırkçılığını tescilleyen video ortaya çıktı görüntüler sosyal medyayı salladı
İstanbul'da 3 yılda başına gelmeyen kalmadı! Telefonu çalınca kasaya gitti olanlar oldu: Deprem oldu sandım
İstanbul'da 3 yılda başına gelmeyen kalmadı! Telefonu çalınca kasaya gitti olanlar oldu: Deprem oldu sandım
İzmir'de akıl almaz define planı! Evi basan ekipler şaştı kaldı: Meğer 6 aydır...
İzmir'de akıl almaz define planı! Evi basan ekipler şaştı kaldı: Meğer 6 aydır...
Binali Yıldırım CNN Türk canlı yayınında EPDK Başkanı ile konuştu! Ahmet Hakan şaşkına döndü
Binali Yıldırım CNN Türk canlı yayınında EPDK Başkanı ile konuştu! Ahmet Hakan şaşkına döndü