Ukrayna'daki Rusya elçiliğinden 'savaş dumanları' yükseldi! Rusya evrak yakıyor

RUSYA-Ukrayna geriliminde eller tetikte... Rus ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında zaman zaman çatışma çıktığı haberleri gelirken, ayrılıkçı milislerin attığı roketler bir anaokuluna isabet etti. Kiev'deki Rus büyükelçiliğinden dumanlar yükselirken, NATO, "Geri çekilme yalan" açıklaması yaptı. Kremlin ise, "yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir” diyerek tehdit etti.

Dünya Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilime kilitlenmiş durumda. Ukrayna sınırları içerisinde zaman zaman Rus ayrılıkçı milislerle Ukrayna ordusu arasında karşılıklı roketatarlı saldırılar yaşanmaya başlandı. Rus yanlısı ayrılıkçı milisler bir anaokulunu vururken, Kiev'deki Rus Büyükelçiliği'nden dumanlar yükseldi. Rus diplomatların evrak imha ettiği belirtilirken, savaşın her an başlayabileceğinin işareti sayıldı. ABD ve NOTA, ardı ardına Rusya'yı suçlarken, Kremlin resti çekti: "Böyle giderse savaş başlayacak...



Rus yanlısı milisler anaokulunu vurdu

Ukrayna'nın doğusunda ordu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetini arttırıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya yanlısı milisler tarafından ateşlenen roketin Luhansk bölgesinde yer alan Stanytsia Luhansk'taki bir anaokuluna isabet ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Teröristler tarafından ağır topçu atışları sırasında ateşlenen bir roket anaokuluna isabet etti. İlk bilgilere göre 2 sivil yaralandı. Ayrıca kent altyapısında hasar meydana geldi. Kentin yarısı elektriksiz kaldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetler tarafından sığınaklardaki siviller acilen tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda çocukların yara almadığı aktarıldı. Ukrayna medyası ise saldırıda 2 öğretmenin yaralandığını aktardı.



Kiev’de bulunan Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Rusya Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları, jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içerde muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.