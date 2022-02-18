BIST 2.017
DOLAR 13,63
EURO 15,49
ALTIN 830,04
YEREL

Tuzla’da minibüs şoförüne "aşırı hız yaptın" dayağı! Dehşet dolu dakikalar

 TUZLA’da hatlı minibüs şoförü bir yolcu tarafından diğer yolcuların gözü önünde direksiyon başında darp edildi. Korku dolu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu dehşet dolu dakikalar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla - Pendik arasında çalışan minibüse güzergah üzerinde binen kimliği belirsiz bir yolcu, minibüs şoförüne ücret ödemek istediği sırada minibüs içerisinde dengesini kaybederek sendeledi. Dengesini kaybeden yolcu şoföre aşırı hızlı kullandığını söyledi. Şoför, trafik kurallarına göre hız limitini aşmadan minibüsü kullandığını belirtti. Duruma sinirlenen kimliği belirsiz yolcu seyir halindeyken, “aşırı hız yaptın” diyerek direksiyon başındaki minibüs şoförüne yumruklar savurdu.

Aldığı yumruk darbelerine rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye çalışan şoför minibüsü yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Minibüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşarken, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgada kendisini kaybeden yolcu, minibüs camlarına kafa atarak, otomatik kapının açılmasıyla kaçtı. Dehşet dolu dakikalar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı CHP siparişi dediler! TV100'deki bu yayın gündem oldu
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı CHP siparişi dediler! TV100'deki bu yayın gündem oldu
Tarkan 'Geççek' şarkısı olay oldu işte 'Geççek' şarkısının sözleri
Tarkan 'Geççek' şarkısı olay oldu işte 'Geççek' şarkısının sözleri
İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planını yayınladı! Kiev'e karadan girecekler
İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal planını yayınladı! Kiev'e karadan girecekler
Almanya’da 'Ylenia' felaketi en az 3 kişi öldü! Dalga feribotun camlarını patladı o anlar kamerada
Almanya’da 'Ylenia' felaketi en az 3 kişi öldü! Dalga feribotun camlarını patladı o anlar kamerada
Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm fragmanı
Polonya'da şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi! Ölüler ve yaralılar var
Polonya'da şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi! Ölüler ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturalarında indirim talimatı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturalarında indirim talimatı!
Ukrayna'daki Rusya elçiliğinden 'savaş dumanları' yükseldi! Rusya evrak yakıyor
Ukrayna'daki Rusya elçiliğinden 'savaş dumanları' yükseldi! Rusya evrak yakıyor
İstanbul'da 'takma kafana sana kız mı yok' deyince öldürüldü! Kanlar içinde kaldı: İşte o anlar...
İstanbul'da 'takma kafana sana kız mı yok' deyince öldürüldü! Kanlar içinde kaldı: İşte o anlar...