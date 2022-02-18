Tuzla’da minibüs şoförüne "aşırı hız yaptın" dayağı! Dehşet dolu dakikalar

TUZLA’da hatlı minibüs şoförü bir yolcu tarafından diğer yolcuların gözü önünde direksiyon başında darp edildi. Korku dolu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu dehşet dolu dakikalar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla - Pendik arasında çalışan minibüse güzergah üzerinde binen kimliği belirsiz bir yolcu, minibüs şoförüne ücret ödemek istediği sırada minibüs içerisinde dengesini kaybederek sendeledi. Dengesini kaybeden yolcu şoföre aşırı hızlı kullandığını söyledi. Şoför, trafik kurallarına göre hız limitini aşmadan minibüsü kullandığını belirtti. Duruma sinirlenen kimliği belirsiz yolcu seyir halindeyken, “aşırı hız yaptın” diyerek direksiyon başındaki minibüs şoförüne yumruklar savurdu.

Aldığı yumruk darbelerine rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye çalışan şoför minibüsü yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Minibüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşarken, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgada kendisini kaybeden yolcu, minibüs camlarına kafa atarak, otomatik kapının açılmasıyla kaçtı. Dehşet dolu dakikalar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.