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Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı CHP siparişi dediler! TV100'deki bu yayın gündem oldu

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı sadece sosyal medyaya değil, TV'lerdeki tartışma programlarına da damga vurdu. TV100'deki canlı yayında medyanın ünlü isimleri oturup saatlerce "Geççek" tartışması yaptılar. Bu yayın 'CHP siparişi' ile gündem oldu.

Tarkan'ın 'Geççek' isimli yeni şarkısını yayınlayan  gündem oldu. Tartışmalara neden olan şarkıyla ilgili Diriliş Postası Yazarı Murat Özer'de bir televizyon programında "'Geççek, CHP tarafından sipariş edilmiş bir şarkı zaten. 14 dakika içerisinde CHP'nin en önemli yöneticileri paylaşıyorsa...' dedi.

TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programında, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konuların ilk sırasına yerleşen Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' masaya yatırıldı. Programda, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteci - Yazar Metin Özkan, Korkusuz Gazetesi Yazarı Gürkan Hacır ve Diriliş Postası Yazarı Murat Özer; Erdoğan Aktaş şarkıya ilişkin yorumlarda bulundu. 



"Tarkan'a yakında 'Yakalarsam muh muh' diye bir şarkısını hatırlatırlar"
Korkusuz Gazetesi Yazarı Gürkan Hacır'ın "Bu arada 'Geççek' şarkısı hakikaten bir fenomene dönüştü"  yorumunu yaparken Murat Özer "O da geççek merak etmeyin"  diye konuştu.

Bunun üzerine söze giren Metin Özkan, şarkıyla ilgili şunları söyledi:

"Yine konuyu HDP'ye getirdin diyecektir de. Bu 'geççek' sözü başta Hüda Kaya  olmak üzere günlerdir 'Geççek geççek, gidecek gidecek' sözü. Tarkan bunu  şarkılaştırdı. Olabilir sanatçıdır, yapabilir. Yani ne diyelim; TÜSİAD Tarkan mı diyelim? Tarkan'a her halde yakında 'Yakalarsam muh muh' diye bir şarkısını hatırlatırlar diye düşünüyorum. Klibe bakıyorum; bir korsan yayın, herkesin evine giriyor, telefona giriyor, ona buna giriyor. Şimdi kimseyi bir yere bağlamak bağdaştırmak değil de telefonlarımızın dinlendiği, insanların evlerine, yatak odalarına kameraların yerleştirildiği bir şeyi böyle çok normalmiş gibi o insanları kendi cep telefonundan görüntülemek çok normalmiş gibi bir klip..."

"Geççek şarkısını CHP sipariş etti"
Özkan sözlerini sürdürürken Barış Yarkadaş araya girerek CHP parti sözcüsü Faik Öztrak'ın da bu şarkıyı paylaştığını ifade etti. 

Yarkadaş'ın sözleri üzerine  Murat Özer ise çok önemli bir iddiada bulunarak "'Geççek' şarkısını CHP sipariş etti"  dedi.

Özer'in bu iddialarına Yarkadaş, "Yapmayın Allah aşkına" diyerek güldü.  

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