Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına Ertuğrul Özkök yorumu: Cumhurbaşkanı da aynısını söylüyor
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri için yayınlandığı andan itibaren 'iktidar eleştirisi yaptığı'na yönelik yorumlara Ertuğrul Özkök'ten tepki geldi... Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tarkan'ın şarkısındaki gibi 'Geççek' dediğini ifade etti.
Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' gündeme bomba gibi düştü, sosyal medyanın bir numaralı taryışma konusu haline gelen 'Geççek' şarkısının sözlerinde 'politik mesaj' verilme çabası olduğu yönündeki eleştirilere bir yorum da gazeteci Ertuğrul Özkök'ten geldi. Ertuğrul Özkök, 20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet ile kasım ayında yollarını ayırmasının ardından, eşinin adına gönderme yaparak "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında sürdürdüğü yazılarında bugün Tarkan'ın gündemi sallayan şarkı 'Geççek'i inceledi. Özkök, "En azından biri çıkıp, “Zaten Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı geçecek” diyerek, espriyle şarkının ilk andaki etkisini biraz yumuşatır, sonra nasıl bir strateji izleneceğine karar verirdi." diyerek Tarkan'ın şarkısını çıktığı akşam eleştiri bombardımanına tutan siyasileri ve bazı köşe yazarlarını topa tuttu.
Ertuğrul Özkök 'Geççek'i 'FETÖ' ve 'CHP siparişi' olarak yorumlayanlara sert çıktı: "Geççek" şarkısına 'CHP siparişi', 'FETÖ'ye mesaj' gibi gelen eleştirel yorumlara ilişkin olarak Ertuğrul Özkök, "İktidar yanlıları ise yapılabilecek en akılsızca işi yaptı, verilebilecek en akılsızca tepkiyi verdi. En azından biri çıkıp, 'Zaten Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı geçecek' diyerek, espiriyle şarkının ilk andaki etkisini biraz yumuşatır, sonra nasıl bir strateji izleneceğine karar verirdi. Ama ne yazık ki artık iktidar tarafında rahmetli Erol Olçok kalibresinde bir iletişimci kalmadı. İş tamamen bir troll ordusuna bırakıldı." sözleriyle düşüncesini ifade etti.
İşte Özkök'ün o yazısından çarpıcı satırlar: Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Dün gece Tarkan'a verilen cevabın arkasında kim var?" başlıklı yazısından öne çıkan satırlar şöyle:
*Önceki akşam bizim evdeki ruh hali şöyleydi… Ailenin üç nesil kadını, yani Tansu, kızım Gülümsün ve torunum Zeynep ellerinde akıllı telefonları saat 21.00’i bekliyorlardı. Yani Tarkan’ın yeni şarkısının Youtube’a yükleneceği anı. Yok öyle sözleri falan için de değil… Tarkan olduğu için…
Öyle bir kelime ki…
Bu ülkede kimin ağzına otursa, anında “İnşallah” der… Son iki yılı düşünün… Pandemi, depremler, orman yangınlar, küresel ısınma, kuraklık, göçmenler, dibimizde bitmeyen savaşlar, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, doğal gaz kesintisi… Bu sözlerle bir şarkı gelirse… Olacağı bellidir… Nitekim daha o saniye Türkiye’nin önce gönlüne oturdu… Sonra ağzına oturdu… Şarkının birinci bölümü bildiğimiz Tarkan… İkinci bölümü ise hip hop… Z kuşağını alıp götürecek bir bölüm… Sözler desen anında akılda kalacak… Nitekim dün geceden itibaren bütün televizyonlarda, sosyal medyada günün konusu oldu… Şarkı bir anda siyasallaştı. Muhalefet üzerine atladı…Doğrusu da buydu. İktidar yanlıları ise yapılabilecek en akılsızca işi yaptı, verilebilecek en akılsızca tepkiyi verdi.