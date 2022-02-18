Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına Ertuğrul Özkök yorumu: Cumhurbaşkanı da aynısını söylüyor

Ertuğrul Özkök 'Geççek'i 'FETÖ' ve 'CHP siparişi' olarak yorumlayanlara sert çıktı: "Geççek" şarkısına 'CHP siparişi', 'FETÖ'ye mesaj' gibi gelen eleştirel yorumlara ilişkin olarak Ertuğrul Özkök, "İktidar yanlıları ise yapılabilecek en akılsızca işi yaptı, verilebilecek en akılsızca tepkiyi verdi. En azından biri çıkıp, 'Zaten Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı geçecek' diyerek, espiriyle şarkının ilk andaki etkisini biraz yumuşatır, sonra nasıl bir strateji izleneceğine karar verirdi. Ama ne yazık ki artık iktidar tarafında rahmetli Erol Olçok kalibresinde bir iletişimci kalmadı. İş tamamen bir troll ordusuna bırakıldı." sözleriyle düşüncesini ifade etti.