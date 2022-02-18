Almanya’da 'Ylenia' felaketi en az 3 kişi öldü! Dalga feribotun camlarını patladı o anlar kamerada

ALMANYA’nın özellikle kuzey ve doğu bölgelerde etkili olan kuvvetli fırtınada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. “Ylenia” fırtınası nedeniyle Hamburg kentinde seyir halinde olan feribotun camları patladı. Yolcuları dehşete düşüren anlar kameralara an be an yansıdı...

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Ylenia adı verilen fırtınada rüzgar hızının Saksonya Anhalt’taki Harz Dağları'nda saatte 150, bazı bölgelerde de saatte 120 kilometreyi geçtiği belirtildi. Ülke basınında yer alan haberlerde, fırtına nedeniyle özellikle ülkenin kuzeyinde ve doğusunda hayatın olumsuz eklendiği ve şimdiye kadar üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Dalgalar feribotun camlarını patlattı

"Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, ülkede birçok eyalette okullar tatil edildi. Hamburg'da Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı. Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Fırtına nedeniyle en az 3 kişi öldü

Saksonya-Anhalt eyaletinde fırtınanın etkisiyle bir ağacın otomobilin üzerinde düşmesi sonucu 55 yaşındaki birinin, Aşağı Saksonya eyaletinde de aynı sebeple 37 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Osnabrück bölgesinde ise fırtına nedeniyle römorklu otomobilin karşı şeride geçerek tır ile çarpışması sonucu araç sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülke genelinde uçak ve tren seferleri aksıyor

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı hasarlardan dolayı 19 Şubat’a kadar ülke genelinde tren seferlerinde aksaklıkların yaşanacağı bildirildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’dan yapılan açıklamada da Avrupa’nın kuzeybatısında ve Alp Bölgesi'nde beklenen kötü hava koşulları sebebiyle Luftansa’nın uçuş programında 19 Şubat’a kadar bölgesel olarak aksaklıklar olabileceği belirtilerek, yolculardan seyahat öncesinde uçuşun durumunu öğrenmeleri istendi.

Onbinlerce kişi elektriksiz kaldı

Fırtına sebebiyle Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde on binlerce kişinin bir süre elektriksiz kaldığı aktarıldı. Ayrıca fırtınanın etkili olduğu bölgelerde itfaiye ekiplerinin yoğun mesai harcadığı kaydedildi.