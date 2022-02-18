Tarkan 'geççek' dedi herkesin aklına Melih Gökçek geldi! Ahmet Hakan fena 'ti'ye aldı

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı gündeme bomba gibi düşerken, Hürriyet yazanı Ahmet Hakan Melih Gökçek'e yorum 'ti'ye aldı. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, “Geççek” şarkısının akıllara Melih Gökçek’i getirdiğini söyledi ve “Bu toplum bunu kaldıramaz” dedi.

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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Tarkan’ın dün akşam görücüye çıkan ve milyonlarca kez izlenen Geççek şarkısı hakkında şunları yazdı:

Tarkan’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz.Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan.



Tarkan'ın şarkısı

Tarkan’ın merakle beklenen 'Geççek' şarkısı dün akşam müzikseverlerle buluştu. Şarkının 4 dakikalık klibinde, pandemi sonrası değişen sosyal yaşamdan kesitler ve problemler yer aldı. Son albümünü 2017 yılında yayımlayan Tarkan'ın şarkısı, sözleri dolayısıyla sosyal medyada viral oldu.