BIST 2.017
DOLAR 13,63
EURO 15,49
ALTIN 830,04
HABER /  MEDYA

Tarkan 'geççek' dedi herkesin aklına Melih Gökçek geldi! Ahmet Hakan fena 'ti'ye aldı

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı gündeme bomba gibi düşerken, Hürriyet yazanı Ahmet Hakan Melih Gökçek'e yorum 'ti'ye aldı. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, “Geççek” şarkısının akıllara Melih Gökçek’i getirdiğini söyledi ve “Bu toplum bunu kaldıramaz” dedi.

Abone ol

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Tarkan’ın dün akşam görücüye çıkan ve milyonlarca kez izlenen Geççek şarkısı hakkında şunları yazdı:

Tarkan’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz.Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan.

Tarkan'ın şarkısı
Tarkan’ın merakle beklenen 'Geççek' şarkısı dün akşam müzikseverlerle buluştu. Şarkının 4 dakikalık klibinde, pandemi sonrası değişen sosyal yaşamdan kesitler ve problemler yer aldı. Son albümünü 2017 yılında yayımlayan Tarkan'ın şarkısı, sözleri dolayısıyla sosyal medyada viral oldu.

İlgili Haberler
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına Ertuğrul Özkök yorumu: Cumhurbaşkanı da aynısını söylüyor Tarkan 'Geççek' şarkısı olay oldu işte 'Geççek' şarkısının sözleri Metin Özkan'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili şok iddia! Tarkan'a soruşturma mı açılacak? Meral Akşener, Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'i paylaştı: 'Az kaldı' Hande Fırat canlı yayında fena faka bastı! Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili sahte paylaşımı gerçek sandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri için olay iddia! Geççek'i FETÖ yazdırdı dedi ifşa oldu
Foto Galeri Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri için olay iddia! Geççek'i FETÖ yazdırdı dedi ifşa oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari Valiliği duyurdu! 4 Mart'a kadar yasaklandı
Hakkari Valiliği duyurdu! 4 Mart'a kadar yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma döküp dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için lokma döküp dağıttı
Sıla Şentürk'ün katili eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı! Sıla'yı suçlu ilan etti
Sıla Şentürk'ün katili eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı! Sıla'yı suçlu ilan etti
İstanbul'da üzerinde güneş batmayan otobüs 500T yolda kaldı! Vatandaşlar mağdur oldu
İstanbul'da üzerinde güneş batmayan otobüs 500T yolda kaldı! Vatandaşlar mağdur oldu
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçeği öğrenen doktor şaştı kaldı: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Gerçeği öğrenen doktor şaştı kaldı: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Jeep’ten satışlarda yeni dönem şubat ayından itibaren başlıyor
Jeep’ten satışlarda yeni dönem şubat ayından itibaren başlıyor
Çin'den Ukrayna sorununun çözümü için adres gösterdi
Çin'den Ukrayna sorununun çözümü için adres gösterdi
Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor! Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?
Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor! Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?
6'lı masanın korkulu rüyası! Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı
6'lı masanın korkulu rüyası! Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı
'Hata oldu' diyen Murat Ongun ilk kez açıkladı! Ekrem İmamoğlu o ismi babası gibi görüyor
'Hata oldu' diyen Murat Ongun ilk kez açıkladı! Ekrem İmamoğlu o ismi babası gibi görüyor