BIST 2.015
DOLAR 13,63
EURO 15,47
ALTIN 831,26
HABER /  DÜNYA

Uluslararası Göç Örgütü'nden Yunanistan tepkisi

Uluslararası Göç Örgütü'nden Yunanistan tepkisi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye-Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmen ölümlerinin artmasından endişe duyduklarını belirterek göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itilmesine tepki gösterdi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye-Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmen ölümlerinin artmasından endişe duyduklarını belirterek göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itilmesine tepki gösterdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, sadece 2022'nin ilk 2 ayında 21 düzensiz göçmenin kara sınırında hayatını kaybettiği, bu rakamın 2021'in ilk 2 ayında yaşamını yitiren göçmen sayısından iki kat fazla olduğu bildirildi.

Artan can kayıplarından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "IOM, şimdiye kadar yapılan çağrılara rağmen söz konusu bölgede göçmenlere yapılan kötü muameleden endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, göçmenlere bu şekilde davranılmasının kabul edilemeyeceği ve zor durumdaki sivillerin canının kurtarılmasının birinci öncelik olduğu vurgulandı.

Geri itmeler uluslararası hukuka aykırı
Açıklamada, Yunan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenleri sınır bölgesinden geri itmesine de değinilerek "IOM ekiplerine verilen ifadelerde göçmenlerin geri itilmesi, toplu sınır dışı etme ve sınırdan geçmek isteyenlere karşı olağanüstü güç kullanma gibi vakaların yaşandığı belirtiliyor. Bu tür eylemler, sınır dışı etmeme prensibi gibi, devletlerin uluslararası ve bölgesel hukuk altındaki yükümlülüklerine uygun düşmemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, BM üyesi ülkelere, Küresel Göç Sözleşmesi'nin "ortak sınır noktalarındaki kayıp göçmenlerin hayatını kurtarmak için uluslararası eylemde bulunmayı" içeren 8. Hedefi'ni uygulamak için harekete geçme çağrısı iletildi.

Geçen yıl deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yaklaşık 3 bin 500 düzensiz göçmen yolda hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'ın sınırından geri ittiği göçmenler, geçen yılki toplam can kayıplarının 55'ini oluşturuyor.

Yunanistan, son dönemde Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen teknelerini Türkiye'ye geri itme, göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de kuvvetli yağmur yolları göle çevirdi! Mahsur kalan sürücüyü itfaiye eti kucağında taşıdı
Kocaeli'de kuvvetli yağmur yolları göle çevirdi! Mahsur kalan sürücüyü itfaiye eti kucağında taşıdı
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'dan Tarkan iddiası! Bilmeden Erdoğan'a faydalı bir iş yaptı
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'dan Tarkan iddiası! Bilmeden Erdoğan'a faydalı bir iş yaptı
Koronavirüs akıl sağlığını bozdu
Koronavirüs akıl sağlığını bozdu
Aile hekimleri iş bıraktı! Yeni grev tarihlerini açıkladılar
Aile hekimleri iş bıraktı! Yeni grev tarihlerini açıkladılar
Konut fiyatları yeni yıla artışla girdi Emlak sektörü temsilcileri önerdi şimdi tam zamanı
Konut fiyatları yeni yıla artışla girdi Emlak sektörü temsilcileri önerdi şimdi tam zamanı
Kastamonu'da 10 yıl arayla iki kez aynı acıyı yaşadı: Eşim evdeydi ona bağırdım
Kastamonu'da 10 yıl arayla iki kez aynı acıyı yaşadı: Eşim evdeydi ona bağırdım
Bakan Bekir Pakdemirli’den zincir marketlere KDV’ye ek yüzde 7 indirim çağrısı
Bakan Bekir Pakdemirli’den zincir marketlere KDV’ye ek yüzde 7 indirim çağrısı
Bursa'da korkutan ihbar! 'Bir hava aracı düştü' dendi alarm verildi
Bursa'da korkutan ihbar! 'Bir hava aracı düştü' dendi alarm verildi
İkinci el araba piyasasıyla ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar
İkinci el araba piyasasıyla ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar