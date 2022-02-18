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Kocaeli'de kuvvetli yağmur yolları göle çevirdi! Mahsur kalan sürücüyü itfaiye eti kucağında taşıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kuvvetli yağmur yolları göle çevirdi! Mahsur kalan sürücüyü itfaiye eti kucağında taşıdı

KOCAELİ'de seyir halinde olan otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Yükselen yağmur suları sebebiyle dışarıya çıkamayan sürücüyü ise itfaiye eri kucağına alarak otomobilden çıkardı.

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Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir alışveriş merkezinin otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sunay Mesut idaresindeki 41 FS 774 plakalı Mitsubishi marka otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Biriken ve yükselen yağmur suları sebebiyle araçta mahsur kalan Mesut'u gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yağmur suyunun yükselmesiyle otomobilinden inemeyen sürücüyü bir itfaiye eri kucağına alarak araçtan çıkardı. Otomobil ise çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

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