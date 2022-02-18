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Bakan Bekir Pakdemirli’den zincir marketlere KDV’ye ek yüzde 7 indirim çağrısı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Bekir Pakdemirli’den zincir marketlere KDV’ye ek yüzde 7 indirim çağrısı

 Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, zincir marketlere yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından kampanyaya ek yüzde 7 indirimle daha katkı sağlamaları yönünde çağrı yaptı.

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Denizli’de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, vatandaşlar ve çiftçiyi mağdur etmemek için koruma maksatlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.  Zincir marketlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı KDV indirimine ek olarak kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Kamuoyunun gündeminde fiyat artışı var. Bununla alakalı Cumhurbaşkanımızın, geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi yönünde bir talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi, hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirim yapılması.

Kamuoyunda ve vatandaşta zincir marketlerin bu kampanyaya katılmaları konusunda beklenti oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak bir şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken, diğeri de tüketiciyi kollamaktır."

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