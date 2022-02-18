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Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

 Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve reaksiyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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