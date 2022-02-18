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Sezen Aksu için kanallara talimat verildi mi? İlhan Taşçı'nın Tarkan tweetine RTÜK Başkanı'ndan yanıt geldi

Sezen Aksu için kanallara talimat verildi mi? İlhan Taşçı'nın Tarkan tweetine RTÜK Başkanı'ndan yanıt geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın ‘RTÜK’ten kanallara talimat’ iddialarına ilişkin, “Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır” dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın Twitter hesabından yaptığı "RTÜK, sevgili @tarkan ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan “Muhatabım Sezen Aksu değildir" deyince de açığa düşmüştü." paylaşımı alıntılayarak bir açıklama yaptı.

Şahin yaptığı açıklamada, Taşçı’nın devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığı olduğunu belirterek, “Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sanatçının 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yaratmıştı. Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de olmuştu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara isim vermeden katılmıştı.

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