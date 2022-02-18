THY'den ayrılan İlker Aycı: Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra Air India’ya kararımı bildirdim

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Komitesi Başkanlığı'ndan geçen ay istifa eden İlker Aycı, Hindistan Havayolları'nın (Air India) CEO'su olmasıyla ilgili kararı konusunda, Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın onayını aldığını söyledi.

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Dünya Gazetesi’nden Vahap Munyar’a konuşan Aycı, Tata Group bünyesindeki Air India’ya geçiş sürecini anlattı.

Aycı "THY’deki görevim bittikten sonra eşimle de oturduk değerlendirme yaptık. Air India, Tata Group’a geçişiyle birlikte yeni bir döneme hazırlanıyor. Bu yeni dönemde rol almak, Hindistan’da görev yapmak benim için de farklı bir açılım olacak." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra..."

Air India’nın teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardığını vurgulayan Aycı, "Sayın Cumhurbaşkanımıza gelen teklifi anlattım. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra Air India’ya görevi kabul etme yolundaki kararımı bildirdim" ifadesini kullandı.

Mart ayından itibaren şirketin toplantılarına girmeye başlayacağını belirten Aycı, "1 Nisan’dan itibaren Air India ile birlikte tüm iştiraklerinin de başına geçmiş olacağım" dedi.