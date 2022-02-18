Soner Yalçın CHP'nin afişini gördü inanamadı: Şaka mısınız

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, “Sorulamayacak Sorular Kanunu” çıkacak" yazılı CHP afişlerine tepki göstererek "Başımıza “solcu Goebbels'ler” mi getireceksiniz?" dedi.

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CHP'nin yurdun dört bir yanına astığı afişler tartışma konusu oldu.

"Telafi edeceğiz Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti “Sorulamayacak Sorular Kanunu” çıkacak. İnsan Haklarını İhlal Eden Her Soru Kanunla Yasaklanacak." yazılı bilboardlar, Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'na "suikast" başlıklı yazısında bu konuya değinen yazar, "Böyle genelleme nasıl olur? Soru sormakla ilgili yasaklayıcı kanun çıkarmak da nedir?" diye eleştirdi.

“İnsan hakları” genel kavram; isteyen her soruyu bu kapsama sokabilir." diyen Yalçın, CHP yönetimini topa tutan şu ifadeleri kullandı:

“İktidar değişecek bizler istediğimiz soruyu korkmadan soracağız” diye beklerken, ana muhalefet partisi “Sorulamayacak Sorular Kanunu” çıkaracakmış! Daha neler…

"Böyle kafa karıştırıcı afiş olur mu?"

Diyelim birilerine sorduk:

-Rüşvet aldınız mı?

-Yolsuzluk yaptınız mı?

-İhaleye fesat karıştırdınız mı?

Yanıtı ne olur: “Bu sorular insan haklarına/ Sorulamayacak Sorular Kanununa aykırıdır hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım!” Hadi buyur bakalım; nasıl hesap sorulacak hırsızlardan? Böyle kafa karıştırıcı afiş olur mu?

"Başımıza “solcu Goebbels'ler” mi getireceksiniz? "

Kusura bakmayınız: Başımıza “solcu Goebbels'ler” mi getireceksiniz? Biliyorsunuz: Goebbels, Hitler kabinesinin “Kamuoyunu Bilgilendirme ve Propaganda Bakanı” idi. 1933 yılından itibaren Almanya'da ne sorulacak, ne yazılacak kontrolüne girdi. Neye gülüneceğine bile karar verir hale geldi!

Goebbels, “Sorulamayacak Sorular Kanunu'nu ben niye düşünemedim” diye mezarında ters dönüyordur herhalde! Benzetme için lütfen kızmayınız. Kimin aklından çıkıyor böyle tuhaf yasa teklifleri, afişler?

Bırakın artık “doğru soru şudur”, “yanlış soru şudur” kafasını! Bırakın insanlar özgürce sorsun, konuşsun, yazsın… Ülke yasaklardan bıktı. Ülke cezalardan bıktı.

İnsanlar nefes alamıyor. Ülke hapishaneye döndü. CHP ise, halkın karşısına “Sorulamayacak Sorular Kanunu” ile çıkıyor. Bravo! Böyle vaat görülmedi! Halk bunu bekliyordu zaten! Şaka mısınız…

-“Biz öyle anlaşılmak istenmedik” demeyiniz lütfen.

-“Biz onu demek istemedik” demeyiniz lütfen.

Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenir.'