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Ukrayna duyurdu! Rusya yanlıları 60 kez ateş açtı asker ve siviller yaralı

Ukrayna duyurdu! Rusya yanlıları 60 kez ateş açtı asker ve siviller yaralı

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin savaşa dönmesi an meselesi. Donbas bölgesindeki ayrılıkçılar kışkırtma ateşlerini hızlandırdı.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 60 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

 Donbas krizi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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