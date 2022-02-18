Ukraynalıların Rusya'dan nefret sebebi Holodomor katliamı Açlıktan birbirlerini yemişler

Holodomor trajedisi, Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Rusçada "açlıktan ölüm" anlamına gelen "Holodomor" kelimesiyle anılan trajedide milyonlarca kişi Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilmişti. Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in "kolektivizm" politikası sonucu gerçekleşen trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi ölmüştü.