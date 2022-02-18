Ukraynalıların Rusya'dan nefret sebebi Holodomor katliamı Açlıktan birbirlerini yemişler
Ukrayna ve Rusya arasındaki sınır bölgesinde ayrılıkçı gruplar arasındaki küçük çatışmalarla gerginliğin büyümesi ve Ukrayna'nın NATO'ya üye olması konusunun gündeme gelmesiyle savaşın eşiğine gelindi. Bir zamanlar Sovyet kontrolünde olan Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı tarihteki en acı olaylardan biri Holodomor katliamı. Ukraynalıların sistematik bir biçimde açlığa mahkum edildiği günlerde insanlar birbirini dahi yedi. Bu durum Ukraynalıların tarihinde unutulmaz acılara sebep oldu.
Holodomor trajedisi, Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Rusçada "açlıktan ölüm" anlamına gelen "Holodomor" kelimesiyle anılan trajedide milyonlarca kişi Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilmişti. Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in "kolektivizm" politikası sonucu gerçekleşen trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi ölmüştü.
Kiev'deki Holodomor Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde her Kasım ayının son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" olarak anılıyor ve 1932-1933'teki trajedide hayatını kaybedenler için dua edilip ve saygı duruşunda bulunuluyor.
Neler yaşandı?
Ukrayna’da 1932-33 yılları arasında “Holodomor” adı verilen korkunç bir felaket yaşandı. Holodomor, Ukrayna halkına, komünist Stalin Rusya’sı tarafından yaşatılan suni açlık hadiselerine verilen bir isim. Ukrayna halkının karşı karşıya kaldığı açlık felaketi, Ukraynalıları yok etmeye yönelik Komünist Partisi Merkez Komitesi(Bolşevikler) Başkanı Josef Stalin rejiminin uyguladığı politikaların bir sonucuydu.
Stalin rejiminin Ukrayna halkını açlıkla imtihan etmesinin en önemli nedeni, Ukrayna köylüsünün, Stalin’in karşı devrim olarak gördüğü kolektif çiftliklerde karşı çıkmalarıydı. Ayrıca Ekim Devrimi sırasında Ukrayna bağımsızlığını ilan edip 1917-1920 yıllar arasında Bolşeviklerin rejimiyle mücadele ediyordu. Bolşevikler kazandı, ama SSCB’nin en güçlü, ayaklanmaya hazır olan ikinci ülke olduğunu biliyordu.