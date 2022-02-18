Arslan Bulut herkesi çarpan elektriği yazdı: Faturaları Londra'ya ödüyoruz

Elektrik dağıtım şirketlerinin ihaleyi almak için Londra bankalarından kredi aldıklarını belirten Arslan Bulut, dolar kurunun artmasıyla zor duruma düşen şirketlerin zamlı fatura paralarını bu bu bankalara ödediğini yazdı.

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Elektrik faturaları gündemdeki yerini koruyor. Fahiş artışlar vatandaşın belini bükerten konuya ilişkin Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Arslan Bulut, ''İşin aslı: Faturaları Londra'ya yatırıyoruz!'' başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Bulut yazısında, ''Yüzde yüzden daha fazla zamlanan elektrik faturalarını nereye ödüyoruz? Özelleştirme ile enerji dağıtımını üstlenen şirketlere değil mi? Peki onlar ne yapıyor bu haksız kazancı? Piyasadan Dolar çekip Londra'daki bankalara gönderiyorlar? İşin özü; biz faturaları, enerji şirketleri üzerinden Londra bankalarına yatırmış oluyoruz!'' ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi soymaya karar vermişler"

Bulut, ''Dünyanın hiçbir bankası, sıfıra yakın sermayeli, yeni kurulmuş şirketlere kredi, yani borç vermez. Yalnız, o şirketlerin kurulu olduğu devlet, garanti verirse durum değişir. Siz Londra sermayesi olarak ABD ve AB ile birlikte, Türkiye'ye özelleştirmeyi dayatacaksınız, sonra Türkiye'den pay almak için kurulmuş yandaş şirketlere borç vereceksiniz. Onlar da aldıkları parayı, getirip devlete ödeyecek... Devleti yöneten siyasi iktidar, bu parayı seçimleri kazanmak için kullanacak. Sonra da sonuçlarını bilerek ve tasarlayarak, Türk Lirası'nın değerini düşürecek, böylece şirketlerin Londra bankalarına olan borçları da Türk Lirası olarak artacak. Siyasi iktidar, şirketlerin bu borcu ödeyebilmesi için aşırı zam yaparak faturayı halka ödetecek... Borç ödenmezse dava Londra tahkim mahkemelerinde görülecek! Çünkü sözleşmelerde böyle bir madde var?

Yani Türkiye'yi soymaya karar vermişler, bunun için Türkiye'de siyasi iktidarı, bürokratları ve sıfıra yakın sermayeli şirketleri bağlamışlar, verecekleri kredi için devlet garantisi de almışlar, yine de sorun çıkarsa "Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkilidir" maddesiyle eşeği sağlam kazığa bağlamışlar!

İyi de bu tablo tam bir suç örgütünü gösteriyor. Türkiye'yi soyup soğana çevirmek için içinde bankaların, şirketlerin, siyasilerin, bürokratların ve özelleştirme propagandası yapan medyanın suç ortağı olarak bulunduğu bir şebeke... Bu şebekeyi yargılayacak bir tahkim mahkemesi var mı? Yok. Çünkü o mahkemeleri kurduranlar zaten o kredileri veren bankaların sahipleri...'' ifadeleriyle yazısını devam ettirdi.