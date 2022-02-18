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Cinsel organındaki eğrilik bacağından alınan damarla düzeltildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cinsel organındaki eğrilik bacağından alınan damarla düzeltildi

 ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ileri derecede peniste eğrilik şikayeti olan 49 yaşındaki hastaya bacaktan alınan doku nakliyle düzeltici penis estetiği ameliyatı yapıldı. Alanya’da ilk kez gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu.

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Peniste eğrilik şikayeti nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde görevli Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Uçar’a başvuran hastaya yapılan muayene sonrasında "Peyronie hastalığına bağlı ileri derecede penis eğriliği" teşhisi konuldu.

Operasyon için hastanın onayını alan Doç. Dr. Murat Uçar, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Akkaya ve ekibiyle birlikte 3 saat süren müdahalenin ardından hasta normale döndü. Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Uçar, "Literatürdeki ismiyle Peyronie hastalığına sahip bu hastamıza onayını alarak ameliyat planladık. Alanya’da ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatı bacaktan aldığımız bir damar grefti ile gerçekleştirdik." dedi.

Hastaların muayene olmaktan korkmamaları gerektiğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Uçar, penis eğriliği ve buna benzer görüntüsel bozuklukları uyguladıkları düzeltici estetik cerrahi yöntemlerle artık kolaylıkla tedavi edebildiklerini sözlerine ekledi.

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