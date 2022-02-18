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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'e başsağlığı diledi.

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Bakan Bozdağ, baba Şentürk'ü telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Bakan Bozdağ, "Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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