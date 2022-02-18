Fenerbahçe'den 5 sakat futbolcunun sağlık durumuyla iigili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, takımdaki sakat oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Arka adalesinde sertleşme bulunan Min Jea Kim'in Hatayspor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüp takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumlarına dair açıklamada bulundu. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme şu şekilde:

"Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor."