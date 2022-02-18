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Fenerbahçe'den 5 sakat futbolcunun sağlık durumuyla iigili açıklama

Fenerbahçe'den 5 sakat futbolcunun sağlık durumuyla iigili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, takımdaki sakat oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Arka adalesinde sertleşme bulunan Min Jea Kim'in Hatayspor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

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Sarı-lacivertli kulüp takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumlarına dair açıklamada bulundu. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme şu şekilde:

"Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.
Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.
Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.
İrfan Can Kahveci: Omuz kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.
Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor."

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