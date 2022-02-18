Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'le ilgili iğrenç bilgiler! Sıla ölüme adım adım böyle gitmiş

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Sıla'nın öldürülmesiyle ilgili eski nişanlısı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek gözaltına alındı. 'Hakkımdaki şikayetini geri çekmediği için öldürdüm' diyen cani Gökçek tutuklanırken, Sıla'nın adım adım ölüme nasıl gittiği de ortaya çıktı. Katil Gökçek'in iğrençlikleri de soruşturma dosyasına girdi.