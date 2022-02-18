Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'le ilgili iğrenç bilgiler! Sıla ölüme adım adım böyle gitmiş
GİRESUN'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmesiyle ilgili mide bulandıran bilgiler ortaya çıktı. Sıla ile internetten tanışan Gökçek'i Giresun'a çağıran ailenin, telefonda gördükleri iğrenç fotoğraflar üzerine Gökçek'ten şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Bunun üzerine Sıla ile katilinin Trabzon'a kaçtığı orada yakalanan zanlının "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandığı öğrenildi.
Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Sıla'nın öldürülmesiyle ilgili eski nişanlısı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek gözaltına alındı. 'Hakkımdaki şikayetini geri çekmediği için öldürdüm' diyen cani Gökçek tutuklanırken, Sıla'nın adım adım ölüme nasıl gittiği de ortaya çıktı. Katil Gökçek'in iğrençlikleri de soruşturma dosyasına girdi.
Tanışmaya geldi 'sapık' olduğunu farkettik
Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi.
Sıla ile yüz yüze görüşen Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı bu sırada Hüseyin Can'ın cep telefonunda Sıla'nın ailesinin uygunsuz fotoğraflar görmesi üzerine Hüseyin Can'ı şikayet ettikleri belirlendi.
Bu şikayet üzerine Sıla ile zanlının Trabzon'a kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalanan Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.