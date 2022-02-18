BIST 2.020
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 828,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya açıklarında iki gün arayla oltasına takıldı şaşkına döndü: Dev gibi bir şey oha

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya açıklarında iki gün arayla oltasına takıldı şaşkına döndü: Dev gibi bir şey oha

Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Akın Dinçer'in oltasına iki gün arayla kum köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, ‘Geçenkinden daha büyük, dev gibi bir şey oha, köpek balıkları basmış Antalya’yı’ sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Abone ol

Antalya'da amatör balıkçı Akın Dinçer ve arkadaşları, sabah saatlerinde Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıklıkta ve 130 metre derinlikte Dinçer’in oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 100 kiloya yakın köpek balığı takıldı.

Oltayı çekmekte zorlanan Dinçer ve arkadaşları, “Bu geçen seferkinden biraz daha büyük. Abi bu daha büyük, oha lan, şuna bak, oy oy oy, bak bak bak, oha oha. Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya’yı. Çek çek çek. Oha” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler Su yüzünde görüntülenen köpek balığı oltayı kopardıktan sonra derinliklere daldı. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

"Bu balıkları yakalamak istemiyoruz"
Akın Dinçer, “Beldibi’nde açık denizdeyiz, yine bir talihsizlik yaşadık. Biz bu balıkları yakalamak ve çekmekte istemiyoruz. Fakat hayvan yeme takılıyor. Bugün yine dev bir köpek balığı yakaladık. İki gün önce yakaladığımızdan daha büyüktü. Derinlik 130 metre civarında. O kadar da korkulacak bir durum olmadı. Çok açıktayız. Balık çok büyüktü. Zevk aldık ama bunları yakalamak istemiyoruz. Bizim amacımız yiyebileceğimiz balıklar. Bugün de böyle geçti, çok yorulduk” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir Dikili'de bulunan mağaranın sırrı çözülüyor yeni tarihsel keşifler gündemde
Foto Galeri İzmir Dikili'de bulunan mağaranın sırrı çözülüyor yeni tarihsel keşifler gündemde Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cihat Yaycı kimdir aslen nereli neden istifa etti nedeni ortaya çıktı
Cihat Yaycı kimdir aslen nereli neden istifa etti nedeni ortaya çıktı
ABD askerleri teröristlerle ortak tatbikat yaptı
ABD askerleri teröristlerle ortak tatbikat yaptı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu
Honda Türkiye'de yeni başkan ataması
Honda Türkiye'de yeni başkan ataması
Fenerbahçe'den 5 sakat futbolcunun sağlık durumuyla iigili açıklama
Fenerbahçe'den 5 sakat futbolcunun sağlık durumuyla iigili açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı adayından başörtüsüne hakaret! Diğeri de Öcalan'a özgürlük istedi
Fransa Cumhurbaşkanı adayından başörtüsüne hakaret! Diğeri de Öcalan'a özgürlük istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskenin kaldırılması sinyalini verdi Mehmet Ceyhan tepki yağdırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskenin kaldırılması sinyalini verdi Mehmet Ceyhan tepki yağdırdı
Sezen Aksu için kanallara talimat verildi mi? İlhan Taşçı'nın Tarkan tweetine RTÜK Başkanı'ndan yanıt geldi
Sezen Aksu için kanallara talimat verildi mi? İlhan Taşçı'nın Tarkan tweetine RTÜK Başkanı'ndan yanıt geldi
Yerli aşı Turkovac'ın serüveni TRT Belgesel ekranlarında yayımlanacak
Yerli aşı Turkovac'ın serüveni TRT Belgesel ekranlarında yayımlanacak
Cinsel organındaki eğrilik bacağından alınan damarla düzeltildi
Cinsel organındaki eğrilik bacağından alınan damarla düzeltildi