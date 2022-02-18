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Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti

Milli okçular, Slovenya'da devam eden 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nda bir dünya, iki de Türkiye rekoru kırmayı başardı.

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada, daha önce 235 puanla ABD'ye ait olan salon makaralı yay 21 yaş altı kadınlar takım dünya rekorunu Songül Lök, İpek Tomruk ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, 236 puan toplayarak kırmayı başardı.

Daha önce 236 puanla İstanbul DEMKA Spor Kulübü sporcularına ait olan salon makaralı yay erkekler Türkiye rekorunu da Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney ve Furkan Oruç'tan oluşan milli takım, 239 puanla kırdı.

Daha önce 594 puanla Mete Gazoz'a ait olan salon klasik yay 21 yaş altı erkekler ferdi sıralama Türkiye rekorunu da milli okçu Berkay Akkoyun, 595 puanla kırmayı başardı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, dünya ve Türkiye rekoru kıran tüm sporcuları ve emeği geçen teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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