İzmir Dikili'de bulunan mağaranın sırrı çözülüyor yeni tarihsel keşifler gündemde
İzmir'in Dikili ilçesinde 14 bin yıl öncesine ait insan izlerinin bulunduğu mağaranın "avcılık toplayıcılık" döneminden Roma Dönemi'ne değin kullanıldığı tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Bergama Müzesi başkanlığında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bilim insanları ile yabancı arkeologların Dikili ilçesindeki Ballı Kaya mevkisinde keşfettiği mağara 14 bin yıl önceye kapı araladı.
Kurtarma kazılarının 2021 yılı sonbahar aylarında yapıldığı "anıtsal mağarada" bulunan Geç Yontma Taş Devri'ne (Epipaleolitik) ait insan kemikleri ve aletler koruma altına alındı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yapılan Karbon 14 ile yaş tayini analizinde, buluntuların yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bergama Müze Müdürlüğü, Ankara, Celal Bayar ve Sinop üniversitelerinden akademisyenler ve Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanları "Batı Anadolu'daki en eski insan izleri" olarak değerlendirilen buluntulara ilişkin ilk çalışmalarını yaptı. Anıtsal özelliğe sahip mağaranın insanlığın avcılık toplayıcılık döneminden itibaren mevsimsel olarak kullanım gördüğü, bu kullanımın da Roma Dönemi'ne kadar kesintisiz sürdüğü belirlendi.
Bulunan aletlerden mağaranın Epipaleolitik dönemde "üretim alanı" olarak kullanılmış olabileceği, daha sonra da Kibele adanmış bir kült merkezi olarak ziyaret edildiği tahmin ediliyor.