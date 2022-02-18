Cihat Yaycı kimdir aslen nereli neden istifa etti nedeni ortaya çıktı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı görevinden istifa etmesinin nedeni ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Cihat Yaycı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve neden istifa etti soruları merak konusu oldu.

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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, yaklaşık iki yıl önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verildi. Bunun ardından istifa eden Cihat Yaycı yaşananları anlattı. Bu gelişmenin ardından Cihat Yaycı kimdir, kaç yaşında, neden istifa etti soruları merak edildi.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, yaklaşık iki yıl önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verildi. Bunun ardından istifa eden Cihat Yaycı, “Apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu ziyadesi ile örselemiştir” ifadelerini kullandı.

Cihat Yaycı kimdir?

1966 yılında Elazığ'da doğan Cihat Yaycı, 1984'te Heybeliada Deniz Lisesi'ne girdi. Sonrasında 1988'de, Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. 2000'de Deniz Harp Akademisi'nden, 2003'te ise Müşterek Harp Enstitüsü'nden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve Strateji ve Antlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerini aldı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce işletme insan kaynakları yönetimi, ABD'de, Naval Postgraduate School'da ise (NPS) fizik mühendisliği ile elektronik mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bazı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Yaycı, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'in 2. komutanlığı görevlerinden sonra 2005-2006 yılları arasında, TCG Kemalreis'in komutanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yıllarında ise 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru oldu. 30 Ağustos 2012'de Tuğamiralliğe terfi eden Yaycı, aynı yıl Moskova askeri ataşesi görevine getirildi. 2014'te Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015'te ise Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini üstlendi ve 29 Temmuz 2016'da Tümamiral oldu. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına getirilen Yaycı, 20 Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bazı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Yaycı, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'in 2. komutanlığı görevlerinden sonra 2005-2006 yılları arasında, TCG Kemalreis'in komutanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yıllarında ise 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru oldu. 30 Ağustos 2012'de Tuğamiralliğe terfi eden Yaycı, aynı yıl Moskova askeri ataşesi görevine getirildi. 2014'te Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015'te ise Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini üstlendi ve 29 Temmuz 2016'da Tümamiral oldu. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına getirilen Yaycı, 20 Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atandı.

Cihat Yaycı, 18 Mayıs 2020'de görevinden istifa etti. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanlığını yapmaktadır.